Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

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Россия и Китай выражают поддержку суверенитету Сирии и Ливии и способствуют продвижению процесса политического урегулирования.
Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР о дальнейшем углублении их всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был опубликован на сайте Кремля в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Стороны подтверждают свою поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и Ливии, а также способствуют продвижению процесса политического урегулирования, осуществляемого народами этих стран», — говорится в заявлении.Читайте также:
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