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Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии

Фото: iStock/ e-crow

Фото: iStock/ e-crow

Боевикам, ведущим борьбу с правительственными войсками в Сирии, удалось захватить всю провинцию Идлиб, сообщило агентство Reuters.
«Они захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — уточнил собеседник агентства.

Два сирийских военных источника передали, что российские и сирийские военные самолёты в субботу 20 ноября атаковали повстанцев в пригороде Алеппо.



Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо. Кроме этого сирийские военные передавали, что понесли потери. При том отмечалось, что армия ждет подкрепления для того, чтобы перейти в контрнаступление.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов.

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В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
30 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/ Hasbi Sahin

Акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией прошла в столице Финляндии в субботу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организация "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября», — говорилось в материале.

Организации считают, что закрытие границы с Российской Федерацией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в большую опасность, а уверения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить эти ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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Путин подписал закон об ответственности за массовые утечки персональных данных
30 ноября 2024, 18:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому нормативно-правовому акту, за незаконное распространение данных от одного до 10 тысяч субъектов или от 10 до 100 тысяч их идентификаторов виновные в правонарушении будут выплачивать штрафы. Для физических лиц их размер установлен в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до пяти миллионов рублей.

Если массовая утечка данных затронет более 100 тысяч субъектов или свыше миллиона их идентификаторов, то суммы штрафов вырастут кратно. Для физических лиц сумма составит уже 400 тысяч рублей, для должностных лиц она вырастет до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 15 миллионов рублей.

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WP: С запуском «Орешника» Европа вступила в новую ракетную эру
30 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Новейшая российская баллистическая ракета даже в неядерном снаряжении представляет прямую разрушительную угрозу для Европы. Страны Запада находятся на пороге новой ракетной эры.
Об этом со ссылкой на западных экспертов пишет издание The Washington Post. В частности, эксперт аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил, что Россия способна уничтожить авиабазы и другие военные цели на большой территории Европы, использовав лишь несколько ракет системы «Орешник». Кроме того, эта ракета, несомненно, представляет собой серьёзную ядерную угрозу.

Старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф охарактеризовал запуск «Орешника» как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями. Он также отметил, что этот выстрел остался за Россией.

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#выстрел
#военные
#ракета
#орешник
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Шольц: Не стоит играть в русскую рулетку через ультиматумы Москве
30 ноября 2024, 17:56

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Не стоит играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом в своей первой предвыборной речи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своём выступлении на посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине он напомнил слова депутата бундестага Фридриха Мерца, который намеревается предъявить ультиматум ядерной державе России. Тот открыто заявил, выступая в немецком парламенте, что если Путин не сделает то, чего хочет Германия, то немецкие ракеты полетят вглубь территории России.

«Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — заявил Шольц.

Канцлер призвал к продолжения курса поддержки Украины, но так, чтобы Германия не была втянута в конфликт. Политик также напомнил о недавнем запуске Россией ракеты «Орешник», боевые и технические характеристики которой превосходят любое оружие, ранее применявшееся в ходе украинского конфликта.

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#путин
#шольц
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Newsweek рассказал какие могут быть последствия от ядерного удара авиабомбой В83 США
30 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/ vadimrysev

Американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.
После удара по Пхеньяну, по предположениям издания, погибнут около 1,3 миллиона человек, а ещё 1,1 миллиона будут ранены. Удар по столице Российской Федерации приведёт к высоким потерям — около 1,4 миллиона погибших и 3,7 миллиона пострадавших. В Пекине жертвами могут стать 1,5 миллиона, а где-то 3,3 миллиона граждан получат травмы.

Огненный шар от взрыва американской термоядерной авиабомбы B83 охватит площадь 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения будут территории площадью 175,34 квадратных километра — предположительно, там пострадают жилые здания и произойдут мощные пожары.

В результате огромных разрушений будут большие затруднения с эвакуацией и оказанием медицинской помощи жертвам удара. Инфраструктура, такая как дороги, мосты и здания, не будет в полной мере выполнять свои функции или сильно деформируется — это вызовет сложности с доставкой гуманитарной помощи и спасательных служб.

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#китай
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Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо
30 ноября 2024, 17:15

Фото: iStock/ zabelin

Террористы вошли в большое количество районов Алеппо, проинформировало командование сирийской армии.
«В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо», — сообщалось в заявлении.

Террористы пока не могут закрепиться, поскольку вооружённые силы ещё наносят удары, ожидая подкрепления.


Командование сирийской армии передало, что при сопротивлении боевикам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих Сирии. Войска провели передислокацию для сохранения жизни местных жителей и солдат — они хотят быть готовыми к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо.

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#террористы
#солдат
#сирия
#контрнаступление
#армия
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В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео
В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Сирии Асада
30 ноября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В центре сирийского города Алеппо террористы захватили цитадель. Кроме того, они снесли памятник Хафезу Асаду, отцу нынешнего президента страны.
В настоящее время Алеппо практически полностью захвачен террористами, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бандиты взяли под свой контроль несколько правительственных зданий, штаб-квартиры полиции и органов госбезопасности. Сотни заключённых выпущены боевиками из тюрем.

Бои в городе продолжаются. Курды пока удерживают район Шейх Максуд и прилегающие кварталы. Тем временем главное командование Вооружённых сил Сирии заявило о передислокации своих частей. Необходимость такого шага продиктована большой численностью террористов и тем, что они предпринимают атаки с разных направлений.





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#контроль
#сирия
#террористы
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Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России
Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России
30 ноября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Причина такого шага заключается в мифической угрозе со стороны России.
Об этом в утренней программе общественного телевещателя Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он прямо назвал Россию главной угрозой для страны, на которую необходимо реагировать. Выход из конвенции по противопехотным минам может быть одним из вариантов такой реакции.

«Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции», — сказал финский лидер.

Впрочем, Стубб не исключил возможности того, что Финляндия может и остаться в конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. В настоящее время специалисты проводят анализ, есть ли необходимость выхода из неё. Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола.

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ЦЕРН перестала сотрудничать с РФ и Белоруссией
30 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/ Jacob Wackerhausen

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прервала своё сотрудничество с НИИ из РФ и Белорусcии, передал портал Swissinfo.
«Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены», — отметил портал.

В ЦЕРН обратили внимание, что отсутствие ученых из РФ будет ощутимо, но у ЦЕРН есть возможность компенсировать данную убыль. Российская Федерация никогда не была страной-участницей центра, она имела особый статус государства-наблюдателя, не вносила вклад в годовой бюджет Европейской организации по ядерным исследованиям и не имела право голоса, подчеркнули в сообщении. Количество ученых из Белоруссии традиционно здесь также было небольшим.

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