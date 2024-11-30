Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии

Не стоит играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом в своей первой предвыборной речи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.