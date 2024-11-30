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Боевикам, ведущим борьбу с правительственными войсками в Сирии, удалось захватить всю провинцию Идлиб, сообщило агентство Reuters.
«Они захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — уточнил собеседник агентства.
Два сирийских военных источника передали, что российские и сирийские военные самолёты в субботу 20 ноября атаковали повстанцев в пригороде Алеппо.
Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо. Кроме этого сирийские военные передавали, что понесли потери. При том отмечалось, что армия ждет подкрепления для того, чтобы перейти в контрнаступление.
Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов.
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Ольга Енгалычева