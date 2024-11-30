В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео

Внесённая Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала бизнес в Бельгии. В России она объявлена в международный розыск по делу о призывах к терроризму.