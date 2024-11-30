В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео

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В центре сирийского города Алеппо террористы захватили цитадель. Кроме того, они снесли памятник Хафезу Асаду, отцу нынешнего президента страны.
В настоящее время Алеппо практически полностью захвачен террористами, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бандиты взяли под свой контроль несколько правительственных зданий, штаб-квартиры полиции и органов госбезопасности. Сотни заключённых выпущены боевиками из тюрем.
Бои в городе продолжаются. Курды пока удерживают район Шейх Максуд и прилегающие кварталы. Тем временем главное командование Вооружённых сил Сирии заявило о передислокации своих частей. Необходимость такого шага продиктована большой численностью террористов и тем, что они предпринимают атаки с разных направлений.
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