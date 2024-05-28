Боевики ВС РФ освободили захваченных исламскими боевиками в плен коллег из Чада

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Российские военные провели операцию по освобождению военнослужащих Чада в Центральной Африке, которых захватили в плен исламские боевики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что девять месяцев назад в ходе разминирования аэропорта в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего ВС Чада и удерживали их в лагере террористов в нечеловеческих условиях, постоянно подвергая пыткам.
Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по их освобождению, которая завершилась успешно. Всех пленных доставили в пункт временного базирования, где российские врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели операции по извлечению осколков.
После этого в сопровождении бойцов ВС РФ они были доставлены на родину.
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Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по их освобождению, которая завершилась успешно. Всех пленных доставили в пункт временного базирования, где российские врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели операции по извлечению осколков.
После этого в сопровождении бойцов ВС РФ они были доставлены на родину.
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Анастасия Чинкова