Фото: сайт Кремля
В случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства указал на то, что возможное разрешение Запада на обстрел российских территорий может привести к осуществлению данных мер.
Путин напомнил, что полгода назад говорил о возможном создании зоны безопасности в случае продолжения обстрелов жилого сектора украинскими войсками. В итоге так и произошло.
Также в мае Путин объяснил, что наступление в Харьковской области необходимо для создание санитарной зоны. Глава государства обвинил в этом украинские войска, которые обстреливали и продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру приграничных регионов, включая Белгородскую область.
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Путин напомнил, что полгода назад говорил о возможном создании зоны безопасности в случае продолжения обстрелов жилого сектора украинскими войсками. В итоге так и произошло.
Также в мае Путин объяснил, что наступление в Харьковской области необходимо для создание санитарной зоны. Глава государства обвинил в этом украинские войска, которые обстреливали и продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру приграничных регионов, включая Белгородскую область.
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Анастасия Чинкова