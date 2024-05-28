Появились кадры уничтожения подразделений ВСУ на Донецком направлении

Видео: Минобороны РФ
Российский вертолёт Ка-52М нанёс удар по украинским подразделениям на Донецком направлении. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что атака на подразделения ВСУ произошла в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Накануне Минобороны РФ таке сообщало, что расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне ВСУ. Уточнялось, что колонна была уничтожена на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений. Цели помогла определить воздушная разведка.
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