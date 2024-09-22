«У радиации нет границ»: Захарова указала Западу на угрозы поставок оружия Киеву

Фото: медиасток.ру
Страны Запада не понимают угроз, вызванных поставками вооружения, которое используется Украиной для нанесения ударов по атомным электростанциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Она подчеркнула, что в данной ситуации вопрос идёт уже не о пересечении красных линий, а о здравом смысле. У радиации нет границ, она не смотрит на цвет паспорта и наличие визы, она идёт туда, куда дует ветер и куда течёт вода.
Захарова добавила, что люди утратили способность к анализу, поэтому у них атрофировалось чувство страха. Они уже не понимают угрозы, которую сами же себе наносят.
Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что поставляемое Украине вооружение уже распространилось по всей Европе и дошло до Ближнего Востока. Этим же оружием потом пользуются террористы, которые, накопив необходимый боевой опыт, стреляют потом по кандидатам в президенты США (Захарова имела в виду Дональда Трампа, которого дважды пытались убить террористы).
Однако сейчас никто не думает о такой перспективе, а вооружение Киеву продолжает поставляться, заключила представитель МИД РФ.
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Захарова добавила, что люди утратили способность к анализу, поэтому у них атрофировалось чувство страха. Они уже не понимают угрозы, которую сами же себе наносят.
Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что поставляемое Украине вооружение уже распространилось по всей Европе и дошло до Ближнего Востока. Этим же оружием потом пользуются террористы, которые, накопив необходимый боевой опыт, стреляют потом по кандидатам в президенты США (Захарова имела в виду Дональда Трампа, которого дважды пытались убить террористы).
Однако сейчас никто не думает о такой перспективе, а вооружение Киеву продолжает поставляться, заключила представитель МИД РФ.
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Анастасия Чинкова