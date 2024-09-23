«За развод человечества»: Зеленскому в США вручили Золотую тарелку

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года численность ВС РФ увеличится почти до 2,389 млн человек. Для чего это было сделано, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.