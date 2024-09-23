Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала Золотую тарелку президента Украины Владимира Зеленского, которого наградили в США за развитие человечества.
«Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принес в жертву глубинной «американской академии», — заявила Захарова.
The Golden Plate Award (Золотая тарелка) Зеленскому вручила Американская академия достижений «за развитие человечества». Украинский лидер похвастался наградой в своем Telegram-канале.
«Может, за развод человечества?», – прокомментировала награду представитель МИД.
Ранее в Кремле прокомментировали «победный план» Зеленского, с которым тот поехал в США, отметив, что относятся сдержанно к этим слухам.
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Лия Мурадьян