Фото: сайт Кремля
Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон заявил, что президента России Владимира Путина он хотел бы и далее видеть главой государства.
При этом, он объяснил, что Путин является настоящим человеком.
Ранее западные СМИ написали о том, что российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас. Объяснялась такая позиция тем, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.
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«Он настоящий! Он должен быть олицетворением слова «настоящий». <…> Именно такого человека я хочу видеть своим президентом, а не когда кучка людей из-за кулис управляет другими людьми словно марионетками. Не хочу такого — вот мой президент, я знаю, кто мой президент, и это мне нравится», — прокомментировал в беседе с RT International Джонсон.
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Мелисса Тимофеева