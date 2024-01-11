Боксёр Джонсон о Путине: «Именно такого человека я хочу видеть президентом»

В Международном суде ООН 11 и 12 января проходят слушания по иску ЮАР к Израилю, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Представитель Южноафриканской республики Висумузи Мадонсела заявил, что еврейское государство проводит в отношении палестинцев политику апартеида.