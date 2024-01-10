«Положит конец»: На Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас, об этом пишет Telegraph.
«Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Telegraph также отметили, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.
Читайте также:
«Остался месяц»: В Сентае США заявили, что Украина проиграет без американской помощи
В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
Евгения Парфентьева