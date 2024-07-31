Более 100 подмосковных учителей поощрят за подготовку двух и более стобалльников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
103 подмосковных педагога в этом году получат выплату за подготовку двух и более стобалльников. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдуме. Такок денежное поощрение предусмотрено для учителей региона.
«Это адресная мера поддержки для педагогов, ученики которых показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил и энергии на поддержку выпускников, это огромный труд. За подготовку двух и более стобалльников предусмотрена выплата в 150 тысяч рублей. В 2024 году её получат 103 педагога», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Стимул хорошо учиться есть и у школьников.
«Мы также поощряем выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году их 66. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», – сказал спикер регионального парламента.Брынцалов добавил, что в этом году школу с отличием и с медалью «За особые успехи в учении» закончили более 7 тыс. выпускников.
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