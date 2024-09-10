Более 110 стран поддерживают инициативы Китая и Индии по Украине, заявил Шойгу

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Свыше 110 государств позитивно оценивают инициативы Китая и Индии по Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Он также подчеркнул, что в настоящее время рассматривается большое количество предложений по Украине, основанных на стамбульском проекте 2022 года.
Также Шойгу добавил, что темпы наступления российских войск ежедневно растут. ВСУ теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч военных каждый день. А своим наступлением на Курскую область украинские войска стремились отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако этого не произошло.
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Анастасия Чинкова