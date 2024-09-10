Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории

Фото: сайт Кремля
Ни о каких переговорах с Киевом речи вестись не может до тех пор, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут отброшены за пределы России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что Москва никогда не вела и не намерена вести никаких переговоров с террористами. Соответственно, до тех пор, пока они находятся на территории России, не может быть и речи ни о каком диалоге с Киевом, сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза также отметил стремление ВСУ захватить Курскую атомную электростанцию и устроить «ядерный террор». По словам Шойгу, это наивысшее, крайнее проявление терроризма, которому, к счастью, удалось воспрепятствовать.
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Секретарь Совбеза также отметил стремление ВСУ захватить Курскую атомную электростанцию и устроить «ядерный террор». По словам Шойгу, это наивысшее, крайнее проявление терроризма, которому, к счастью, удалось воспрепятствовать.
«Когда российские войска выкинут террористов из ВСУ с территории страны, тогда и можно будет говорить о переговорах», — заключил секретарь Совета безопасности РФ.
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Александр Бойцов