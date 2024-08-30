Зеленский сделал Моди неожиданное предложение

Конференцию по урегулированию украинского кризиса до американских выборов в ноябре предложил провести глава киевского режима Владимир Зеленский индийскому премьеру Нарендре Моди, пишет Блумберг.
«Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре», — сказано в статье.Ранее Зеленский признал, что он сам, как и весь мир хочет, чтобы РФ участвовала в следующем саммите, иначе конференция будет безрезультатной. Первое провальное мероприятие состоялось в середине июня без участия российской стороны.
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