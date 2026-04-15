Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив на фоне блокады США
Блокада США не помешала судоходству в Ормузском проливе. За последние сутки через него прошли более 20 торговых судов, пишет Wall Street Journal.
Среди судов, следовавших как в Персидский залив, так и из него, были грузовые корабли, контейнеровозы и танкеры. Издание отмечает, что некоторые из них двигались с выключенными транспондерами.
Ранее во вторник Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о масштабной операции по блокаде иранских портов. В ней задействованы десять тысяч военнослужащих, авиация и флот.
Ормузский пролив является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых объемов энергоресурсов, поэтому остановка судоходства здесь сильно бьет по экономике некоторых стран и отражается на котировках «черного золота».
