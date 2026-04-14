Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля
В Иране состоялась комиссия, которая оценила предварительную сумму репараций за бомбардировки со стороны США и Израиля. Об этом сообщила официальная представительница правительства страны Фатеме Мохаджерани в интервью РИА Новости.
По ее словам, цифра является достаточно «сырой» и может не отражать реального положения дел. Мохаджерани утверждает, что экономический блок Ирана займется уточнением этих сведений через многоступенчатую процедуру. Первый этап включает оценку повреждений зданий, а второй — анализ потерь бюджета и последствий закрытия промышленных объектов.
Она также добавила, что военные репарации со стороны США являются одной из тем, которые обсуждает иранская переговорная группа. Этот вопрос, в частности, поднимался на недавних переговорах в Исламабаде, которые не увенчались успехом.
