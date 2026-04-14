«Доказательств не предоставил»: раскрыли реальные итоги спецоперации США в Иране

14 апреля 2026, 14:24

Американист Дубравский: США не достигли ни одной цели спецоперации в Иране

Вашингтон так и не смог добиться поставленных задач в ходе военной операции в Иране.





Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог-американист Павел Дубравский. По словам эксперта, изначально США заявляли о намерении не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Однако в дальнейшем формулировки целей неоднократно корректировались. На смену ядерной проблеме пришло противодействие разработке ракет дальнего радиуса действия, а затем — смена политического режима.





«Политический режим изменен не был. Поэтому никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил», — сказал собеседник.