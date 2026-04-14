«Доказательств не предоставил»: раскрыли реальные итоги спецоперации США в Иране
Американист Дубравский: США не достигли ни одной цели спецоперации в Иране
Вашингтон так и не смог добиться поставленных задач в ходе военной операции в Иране.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог-американист Павел Дубравский. По словам эксперта, изначально США заявляли о намерении не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Однако в дальнейшем формулировки целей неоднократно корректировались. На смену ядерной проблеме пришло противодействие разработке ракет дальнего радиуса действия, а затем — смена политического режима.
«Политический режим изменен не был. Поэтому никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил», — сказал собеседник.
Политолог связал заявления американской стороны, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса, с риторическим приемом, направленным как на внешнюю аудиторию для поддержания репутации страны, так и на внутреннюю — с целью возвысить Республиканскую партию в глазах избирателей.