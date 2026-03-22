Более 20 стран готовы обеспечить безопасность в Ормузском проливе
Число стран, готовых участвовать в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив, достигло 22. Об этом говорится в совместном заявлении государств‑участниц коалиции, которое приводит министерство иностранных дел ОАЭ.
Значительный шаг в расширении объединения осуществили в минувший четверг, когда к коалиции присоединились сразу шесть стран — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония. В своем обращении новые участники подчеркнули готовность включиться в необходимые усилия для гарантии безопасного судоходства в стратегически важном регионе. Они также приветствовали страны, уже задействованные в планах по подготовке соответствующих мер безопасности.
Состав коалиции сформировался из государств разных регионов мира. Помимо упомянутой шестерки европейских стран, в него вошли прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония, а также скандинавские государства: Дания, Норвегия и Швеция. Среди участников присутствуют и страны дальнего зарубежья, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.
