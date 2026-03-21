СМИ написали, что ждет США при попытке захвата одного острова в Иране
Иран пригрозил США жестким ответом в случае попытки захватить остров Харк в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
По его словам, если Вашингтон решится на военное посягательство на Харк, ответ Тегерана окажется беспрецедентным по сравнению с событиями последних трех недель. Информатор также заявил, что союзники Ирана способны расширить зону напряженности и создать угрозы судоходству в других акваториях, в том числе в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Собеседник агентства отметил, что в случае дальнейшей эскалации положение американских сил в регионе станет значительно сложнее. Под «осью сопротивления» обычно понимают неформальный союз поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, выступающих против Израиля. В их числе — йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое ранее уже атаковало суда в Красном море и районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Перед этим сообщалось, что США изучают варианты сухопутного вторжения в Иран.
