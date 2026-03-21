«Хватит бомбить»: тысячи людей вышли на улицы Лондона из-за ударов по Ирану

В центре Лондона проходит многотысячная акция протеста против военной операции США в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.



Сначала люди собрались на площади Рассел-сквер, а затем прошли маршем до правительственного квартала. Организаторами мероприятия стали «Кампания солидарности с Палестиной», а также антивоенные движения «Стоп войне» и «Кампания за ядерное разоружение».

Протестующие вышли с иранскими флагами и плакатами, призывая остановить боевые действия. Участники шествия скандировали лозунги «руки прочь от Ирана» и «хватит бомбить». Демонстрация проходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США рассматривает несколько сценариев проведения ограниченной наземной операции на территории Ирана.

Лидия Пономарева

