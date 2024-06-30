Более 20 тысяч военных НАТО расположились у границ Белоруссии

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Несколько тысяч военных НАТО расположились вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Генштаба вооружённых сил республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».
По его словам, вблизи границ расположились 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью, превышающей 20 тысяч человек. Из них шесть тысяч – это американские военные.
Муравейко указал на то, что НАТО предупреждала о временном расположении групп. Однако начальник Генштаба ВС Белоруссии привёл поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем нечто временное», добавив, что размещение войск НАТО беспокоит и напрягает власти страны.
При этом он подчеркнул, что на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты противодействия.
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Муравейко указал на то, что НАТО предупреждала о временном расположении групп. Однако начальник Генштаба ВС Белоруссии привёл поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем нечто временное», добавив, что размещение войск НАТО беспокоит и напрягает власти страны.
При этом он подчеркнул, что на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты противодействия.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова