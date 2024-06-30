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Более 20 тысяч военных НАТО расположились у границ Белоруссии

Генштаб ВС Белоруссии: у границ страны расположились 20 тысяч военных НАТО
30 июня 2024, 21:48
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Несколько тысяч военных НАТО расположились вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Генштаба вооружённых сил республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».
По его словам, вблизи границ расположились 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью, превышающей 20 тысяч человек. Из них шесть тысяч – это американские военные.

Муравейко указал на то, что НАТО предупреждала о временном расположении групп. Однако начальник Генштаба ВС Белоруссии привёл поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем нечто временное», добавив, что размещение войск НАТО беспокоит и напрягает власти страны.



При этом он подчеркнул, что на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты противодействия.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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Партия президента Франции Эммануэля Макрона проигрывает на выборах в парламент
МВД Франции: «Национальное объединение» побеждает в 1-м туре выборов в парламент
30 июня 2024, 21:59

Фото: iStock/SimonLukas

Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. О предварительных результатах выборов сообщает МВД страны.
Отмечается, что в первом туре партия Марин Ле Пен получила 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5 процента, а президентская партия «Вместе за республику» – 22%.

По итогам второго тура лидирующая партия «Национальное объединение» может получить абсолютное большинство в Национальном собрании, где насчитывается 577 кресел.

Напомним, что президент страны Эммануэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня. Тогда же он объявил внеочередные парламентские выборы, на подготовку которых был выделен рекордно короткий срок. Такое решение вызвано провальными для президентского политического движения выборы в Европарламент.

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#голосование
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США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз
30 июня 2024, 20:45

Фото: iStock/Serhej Calka

Несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что помимо прочих данная мера затронула военный объект в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.

Один из неназванных собеседников канала, в настоящее время находящийся на базе США в Европе, заявил, что такого уровня террористической опасности не фиксировали уже очень давно, более 10 лет.

Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги по обеспечению безопасности. Однако он подчеркнул, что американские военные регулярно оценивают все факторы, влияющие на безопасность ВС США в других странах. В связи с этим часто предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности военных.

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#военные
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#меры
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Назвал решающий год в конфликте России и Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен: 2025 год будет решающим в конфликте с Россией
30 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/ffikretow

Следующий год может стать решающим в конфликте Украины и России. Такое заявление сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу NTV.
Он подчеркнул, что 2025 год может стать решающим, если западные страну дадут Украине всё необходимое не только для выживания, но и для победы в конфликте.

В настоящее время следует приступить к процессу включения Украины в НАТО, несмотря на продолжающиеся военные действия, подчеркнул экс-генсек Североатлантического альянса.

По его словам, в 2008 году западные власти поступили неправильно, не предприняв план действий по вступлению Украины и Грузии в НАТО.

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#украина
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#нато
#конфликт
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Запад заинтересован в территориях России и её ресурсах, заявил Вучич
30 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/ffikretow

Западные страны заинтересованы в территориях России и её богатых ресурсах, однако безразличны к потерям россиян и украинцев в зоне проведения СВО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
По его словам, на Западе не хотят развития китайского плана, которым предлагается немедленно прекратить ведение огня. Пока не погибают граждане западных государств, их властям безразлично, сколько погибает украинцев. Это связано с тем, что у Россией есть много нефти, газа, золота, серебра и иных полезных ископаемых, которые очень нужны Западу.

В качестве примера Вучич привёл заявление представителей скандинавских государств о том, что Россия не заслужила обладать такой обширной территорией, поэтому это является достоянием всего мира.

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#запад
#вучич
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Бывший генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «канцлером вечной войны»
30 июня 2024, 19:09

Фото: сайт Кремля

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен раскритиковал федерального канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительность. Он также назвал политика «канцлером вечной войны».
В интервью немецкому телеканалу N-TV бывший глава Североатлантического альянса упрекнул Шольца за нерешительность в вопросах предоставления военной помощи Киеву, упомянув, в частности, дискуссии на протяжении нескольких месяцев по поводу поставок Украине танков Leopard. Теперь же канцлер отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Расмуссен подчеркнул, что ФРГ в настоящее время является вторым государством после Соединённых Штатов по объёму помощи Украине. Однако в Берлине слишком много колебаний и нерешительности по этому поводу. Экс-генсек НАТО считает, что такая излишне осторожная политика сделает из Шольца не канцлера мира, а канцлера вечной войны.

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#киев
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Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена
CBS: более 70% американцев выступили против борьбы Байдена за переизбрание
30 июня 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом CBS.
Отмечается, что такой позиции придерживаются 72% опрошенных. При этом остальные 27% считают, что Байден должен продолжить борьбу за президентское кресло.

Ранее 9 июня телеканал уже проводил подобный опрос, предшествовавший теледебатам Байдена и Дональда Трампа. Тогда за то, что Байдену следует покинуть предвыборную гонку выступали 65% респондентов, а вот обратной позиции придерживались 35% американцев.

Напомним, что дебаты двух кандидатов в президенты США состоялись в минувший четверг, 27 июня. А президентские выборы состоятся в США 5 ноября текущего года.

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#опрос
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Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Рекордная явка в 25,9% зафиксирована на парламентских выборах во Франции
30 июня 2024, 17:11

Фото: iStock/Olivier DJIANN

На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщило МВД страны на странице в соцсети Х.
Отмечается, что по данным на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 25,9%. При этом в 2022 году в этот час было зафиксировано лишь 18,43% проголосовавших.

Подчеркнём, что в 2017 году, когда президентом Франции стал Эммануэль Макрон, явка составила 19,24%.

Голосование на территории Франции будет проводиться до шести часов вечера. При этом в крупных городах избирательные участки продляют время работы до 20:00 из-за большого потока избирателей.

Первые официальные результаты голосования будут оглашены после 20:00 30 июня.

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#франция
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#голосование
#парламент
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Появились кадры жёсткого перехвата российским Су-27 датского F-16 над Балтикой
30 июня 2024, 16:19

Фото: istockphoto/yykkaa

Российский лётчик из Калининградской области стал первым победителем конкурса красивых воздушных перехватов. Этот конкурс был объявлен владельцем и администратором телеграм-канала FighterBomber.
Конкурс перехватов был объявлен в связи с резко возросшей активностью самолётов НАТО вблизи российских границ. Кроме того, поведение Запада в районе воздушного пространства РФ отличается наглостью и вредоносностью. Например, стратегические разведывательные беспилотники США над Чёрным морем координируют ракетные атаки ВСУ на мирных жителей Крыма. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать способы реагирования на нахальство Запада.

Таких методов у нас в избытке, что и продемонстрировал пилот российского истребителя Су-27 по отношению к самолёту ВВС Дании. Случай, зафиксированный на видео и опубликованный в телеграм-канале FighterBomber, произошёл над Балтийским морем.

«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — написал администратор канала.

Искусный российский лётчик не только резким манёвром отогнал датчанина от границы, но и качнул крыльями, показав тому ракеты класса «воздух - воздух». На языке пилотов такое действие равнозначно окрику «Стой! Стрелять буду!». Датский пилот поспешно направил свой самолёт подальше от российской воздушной границы.






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#ракеты
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Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане
30 июня 2024, 16:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в июле встретится с главами Китая и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер будет присутствовать на саммите, который пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. Также на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Вероятно, главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы.

Ранее о планах встречи российского и турецкого лидеров сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИД Турции Хакан Фидан.

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