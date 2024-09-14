Более 30 британцев заинтересовались переездом в Россию после указа Путина

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Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию после выхода нового указа российского президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом пресс-служба посольства России в Лондоне сообщила РИА Новости.
Отмечается, что за период с 19 августа по сегодняшний день посольство России в Великобритании и генконсульство РФ в Эдинбурге суммарно получили 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить детали получения разрешения на временное проживание на российской территории в соответствии с вышеупомянутым указом Путина.
В основном речь идёт о гражданах Великобритании, отметили в пресс-службе.
19 августа Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, прибывшие в страну иностранцы, которые не принимают политику своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Также Путин поручил МИД РФ подготовить перечень государств, навязывающих противоречащие российским неолиберальные ценности.
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В основном речь идёт о гражданах Великобритании, отметили в пресс-службе.
19 августа Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, прибывшие в страну иностранцы, которые не принимают политику своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Также Путин поручил МИД РФ подготовить перечень государств, навязывающих противоречащие российским неолиберальные ценности.
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Анастасия Чинкова