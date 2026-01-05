Более 30 кубинских граждан погибли при вторжении США в Венесуэлу
Правительство Кубы подтвердило гибель 32 своих граждан в ходе операции США, направленной на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Информацию обнародовала газета Granma.
Согласно заявлению кубинских властей, трагедия произошла ранним утром 3 января 2026 года. Погибшие являлись сотрудниками Революционных вооружённых сил и Министерства внутренних дел Кубы, которые находились в Венесуэле по официальному запросу местных властей.
В сообщении подчёркивается, что специалисты «с достоинством и героизмом исполнили свой долг», оказав «ожесточённое сопротивление» нападавшим. Все сотрудники погибли либо в прямом бою, либо в результате авиаударов по объектам, заявили кубинские власти.
Напомним, в ночь на 3 января армия США атаковала Каракас. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
