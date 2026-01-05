Британцы захотели присоединиться к выкачиванию ресурсов из Венесуэлы
Британская энергетическая компания Shell может возобновить проектную деятельность в Венесуэле. Об этом пишет Telegraph.
Как сообщает издание, организация заинтересована в разработке газовых месторождений, расположенных в акватории между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго. По оценкам аналитиков, возвращение Shell на венесуэльский рынок станет возможным после интервенции со стороны администрации Дональда Трампа.
На текущий момент реализация проектов компании в регионе приостановлена из‑за действующих американских санкций в отношении Венесуэлы.
Газета также отмечает потенциальный интерес к венесуэльскому рынку со стороны ещё одной британской энергетической компании — BP.
Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
