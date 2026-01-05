Достижения.рф

Трамп назвал следующую цель армии США в Карибском бассейне

Трамп предрёк Колумбии судьбу Венесуэлы и назвал её президента «больным»
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и пригрозил ему последствиями. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами.



По мнению Трампа, запрещённые вещества попадают прямиком в США из Колумбии. Он также выразил уверенность, что национальный лидер страны причастен к наркотрафику.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься», — заявил Трамп.
По этой причине глава Белого дома не исключил возможности проведения специальной операции со стороны США против президента Колумбии.

Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
Александр Огарёв

