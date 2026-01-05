Трамп назвал следующую цель армии США в Карибском бассейне

05 января 2026, 04:52

Трамп предрёк Колумбии судьбу Венесуэлы и назвал её президента «больным»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и пригрозил ему последствиями. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами.





По мнению Трампа, запрещённые вещества попадают прямиком в США из Колумбии. Он также выразил уверенность, что национальный лидер страны причастен к наркотрафику.



«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься», — заявил Трамп.