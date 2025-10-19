Более 50 человек погибли в Газе из-за действий Израиля после прекращения огня

19 октября 2025, 17:27

Al Jazeera: 51 человек погиб, более 150 ранены после ударов Израиля по Газе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате ударов Израиля по сектору Газа после прекращения действия соглашения о приостановке боевых действий погиб 51 человек, ещё более 150 получили ранения. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.