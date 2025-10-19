Более 50 человек погибли в Газе из-за действий Израиля после прекращения огня
В результате ударов Израиля по сектору Газа после прекращения действия соглашения о приостановке боевых действий погиб 51 человек, ещё более 150 получили ранения. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.
Ранее, в субботу, пресс-служба правительства Газы сообщала о 47 нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля, в ходе которых погибли 38 человек и 143 получили ранения.
В воскресенье Израиль начал новые удары по сектору Газа в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС по городу Рафах на юге региона. Такие действия последовали после серии нарушений режима прекращения огня, о которых сообщали в том числе американские власти, информировавшие страны-гаранты мирного соглашения. Обострение ситуации поставило под угрозу недавнее перемирие, которое продержалось менее недели.
Читайте также: