Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в секторе Газа

19 октября 2025, 13:17

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в секторе Газа

Фото: iStock/Nancy Anderson

Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа. Таким образом, режим прекращения огня продлился менее недели.