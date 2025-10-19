Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в секторе Газа
Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа. Таким образом, режим прекращения огня продлился менее недели.
Как ранее сообщало издание The Times of Israel, израильские военные нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа. По данным издания, операция стала ответом на действия боевиков ХАМАС, которые, как утверждается, начали атаку на израильские силы в населённом пункте.
Также ранее США заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны ХАМАС и уведомили об этом страны-гаранты мирного соглашения. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.
