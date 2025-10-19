На экране в центре Нью-Йорка показали видео массовых казней в Газе
Израильское консульство в Нью-Йорке запустило кампанию, обвиняющую ХАМАС в публичных казнях жителей сектора Газа. Соответствующие кадры появились в Сети.
На щитах на площади Таймс-сквер появились слоганы, призывающими прекратить деятельность палестинского движения.
«Когда ХАМАС казнит жителей Газы — мир молчит!» — транслируется на щитах.Тем временем представитель радикалов Хазем Касем в своем заявлении подтвердил факт казней. По его словам, они проводятся в рамках применения «закона против тех, кто совершил преступление измены».
Он также отметил, что эти меры пользуются «явной поддержкой всех палестинских фракций» и направлены против «преступных банд», которые действуют во вред палестинского народа.
Ранее сообщалось, что после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем движение ХАМАС начало восстанавливать свой контроль над сектором Газа.