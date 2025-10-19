ЦАХАЛ бьет по Газе

19 октября 2025, 12:08

The Times of Israel: ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге Газы

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израильские войска нанесли авиаудары по району Рафах на юге сектора Газа в ответ на атаку на силы ЦАХАЛ. Об этом сообщает The Times of Israel 19 октября.





Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил об окончании войны в Газе и о том, что движение ХАМАС освободило израильских заложников, а также намеревается реализовать план по разоружению.





«Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району», — отмечается в публикации.