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Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш Шейх Хасине. Об этом информирует издание Daily Star.
«Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш», — указано в материале.
Кроме того, индийская сторона может отклонить запрос об экстрадиции Бангладеш, если сочтет, что обвинения против Хасины были выдвинуты недобросовестно и не в интересах справедливости.
5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.
Россия исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.
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Дарья Осипова