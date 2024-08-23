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Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш

23 августа 2024, 13:42
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш Шейх Хасине. Об этом информирует издание Daily Star.
«Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш», — указано в материале.

Кроме того, индийская сторона может отклонить запрос об экстрадиции Бангладеш, если сочтет, что обвинения против Хасины были выдвинуты недобросовестно и не в интересах справедливости.



5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Россия исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

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#министр
#парламент
На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС
Представитель Украины при ЕС Ченцов: Киев рассчитывает на рост помощи от ЕС
23 августа 2024, 13:56

Фото: istockphoto/DmyTo

Киев надеется на рост помощи от Евросоюза (ЕС), когда в должность вступило новое руководство блока, заявил в беседе с изданием Euractiv представитель украинской республики в ЕС Всеволод Ченцов.
«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — сказал дипломат.
Он добавил, что следующая пятилетка станет решающей для ЕС как глобального игрока, а киевский режим рассчитывает на него.

Страны запада и ЕС стали оказывать Украине всяческую поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

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Стало известно, как Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт
Сельчук Эренерол: в Киеве хотят давлением на УПЦ впутать Турцию в конфликт
23 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/9parusnikov

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет впутать турецкую сторону в конфликт при помощи давления на Украинскую православную церковь, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Турецкой православной церкви Сельчука Эренерола.
«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — сказал собеседник агентства.
Он резюмировал, что заявление бывшего украинского президента можно считать преступлением против территориальной целостности Турции на международной арене.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте приняли закон, позволяющий запретить в республике УПЦ, которую официально признала Анкара.

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#мир
#украина
#турция
#конфликт
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«Много кому перешел дорогу»: кто мог желать смерти Пригожину
Экс-боец ЧВК «Вагнер»: силовики Польши и Литвы желали смерти Пригожину
23 августа 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли ликвидировать натовские спецслужбы, пишет NEWS. Как отметил экс-боец частной военной кампании, их лидер «много кому перешел дорогу». В частности, источник упомянул американцев и французов, а также силовиков Литвы и Польши, которые, по его словам, желали Пригожину смерти.
«О методах их работы, в том числе и о покушениях, об их высоком профессионализме известно многое. Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — поделился мнением собеседник.
Он добавил, что ЧВК «Вагнер» работала в Африке, Сирии и Донбассе. Воздушное судно, на котором был Пригожин, разбился год назад. В авиакатастрофе никто не выжил.

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#мир
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#литва
#вагнер
#смерть
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Стало известно, кто из союзников Украины нанес ей тяжелый удар
FT: политик Вагенкнехт признала свою ответственность за сокращение помощи Киеву
23 августа 2024, 12:01

Фото: istockphoto/reflection_art

Ответственность за снижение военной помощи киевскому режиму взяла на себя глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, пишут обозреватели Financial Times.
«Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны», — сказано в статье.
Вагенкнехт подчеркнула, что хоть ее партия и не является в Германии правящей, она имеет влияние на решения, принятые парламентом.

Ранее сообщалось, что ФРГ вынуждена урезать военную помощь Киеву согласно нынешнему бюджетному планированию страны, где деньги на помощь Украине не выделены.

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#украина
#германия
#киев
#фрг
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Премьер-министр Индии Моди прибыл на Украину с визитом
23 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto / reflection_art

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с официальным визитом. Эту информацию подтвердил индийский телеканал NDTV.
«По данным телеканала, индийский премьер пробудет на Украине всего несколько часов. Сразу после прибытия он разместился в гостинице. Детали программы визита не разглашаются. Известно, что Моди приехал в Киев на поезде из Польши», — сообщили в РИА Новости.

Ранее премьер-министр Индии сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским перспективы мирного разрешения украинского конфликта.

Как отметил заместитель главы МИД Индии Танмая Лал, позиция Нью-Дели основывается на приверженности дипломатии и диалогу как способам решения конфликтов.

В середине июля индийские СМИ сообщали о недовольстве МИД Индии в связи с комментариями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию. В тот момент в ведомство был вызван украинский посол.

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#новости
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Кеннеди вышел из президентской гонке в Аризоне
23 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Bet_Noire

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально отозвал свою кандидатуру на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
Как ожидается, в пятницу Кеннеди-младший обратится к нации и объявит о своём решении не участвовать в выборах в пользу Дональда Трампа.

«Роберт Кеннеди-младший подал документы об отказе от участия в президентской гонке в Аризоне», — говорится в сообщении.

По информации газеты, Такер сообщил, что Кеннеди собрал более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. Ранее ему нужно было набрать лишь около 42 тысяч голосов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать действующий вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС
Захарова: Попытка Киева атаковать Курскую АЭС стала актом ядерного терроризма
23 августа 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Nordroden

Попытка Киева ударить по Курской АЭС стала актом ядерного терроризма, заявила в разговоре с ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Акт ядерного терроризма со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — прокомментировала собеседница.
Ранее сообщалось, что ночью, 22 августа, боевики ВСУ попытались ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС, однако вражескую технику сбили. Позже беспилотник обнаружили неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива.

Накануне украинские боевики ударили по парому в порту «Кавказ» на Кубани. Железнодорожный паром перевозил 30 цистерн с топливом. В результате атаки противника он загорелся, а позже затонул.

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#терроризм
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В Британии высказались о хвастовстве Украины своими действиями в Мали
Times: хвастовство после налёта на «Вагнер» в Мали стало поражением Киева
23 августа 2024, 10:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина потерпела «символическое поражение», после того как похвасталась причастностью к налету боевиков на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщает британская газета Times.
Согласно информации издания, после «хвастливых заявлений» на Киев ополчились власти некоторых африканских государств. Во вторник, 20 августа, главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН, где прозвучал призыв принять меры против Украины из-за поддержки Киевом террористических действий в Африке.

Напомним, в ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировке «Координация движений Азавада». В тот момент группа «Вагнера» понесла значительные потери, еще несколько человек попали в плен.

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На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
Политолог Дизен: прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
23 августа 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Arseniy45

Политолог Гленн Дизен заявил, что прямая война между НАТО и Российской Федерацией становится все ближе. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией», — написал он в соцсети Х.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.

До этого американский разведчик Скотт Риттер назвал условия начала полномасштабной войны НАТО и России. По его словам, Владимир Зеленский исходит из того, что альянс может разместить в Польше ракеты Patriot, которые способны сбивать боеголовки РФ, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Однако глава киевского режима не понимает, что это акт войны.

С начала СВО западные союзники активно поставляют вооружение Киеву. Однако ранее они подчеркивали, что это оружие предназначено исключительно для использования на поле боя и не должно применяться для атак на территорию России.

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