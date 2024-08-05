Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД России высказались о ситуации в Бангладеш

В МИД России высказались о ситуации в Бангладеш

МИД РФ: смена власти в Бангладеш – это внутреннее дело этой страны
05 августа 2024, 21:10
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Смена политических сил у властей в Бангладеш является внутренним делом страны, заявили в МИД России.
Москва исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в России рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в скором времени в стране будет сформировано временное правительство. В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия.



В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули резиденцию в столице Дакке и переехали в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем появилась информация, что Хасина ушла в отставку и уехала в Индию, откуда попросила у Великобритании убежище.

Читайте также:

Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе

Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни
#мид рф
#россия
#митинг
#акции
#политика
Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать Израиль
Глава МИД Израиля: Иран предупредил о намерении атаковать через Венгрию
05 августа 2024, 20:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран через Венгрию предупредил Израиль о своём намерении атаковать. Об этом сообщает издание Jerusalem Post, ссылаясь на главу министерства иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поговорил по телефону с главами МИД Израиля и Ирана. В результате подтвердилось, что конфликт на Ближнем Востоке находится на грани эскалации.

Отмечается, что письмо Ирана было передано Израилю через Сийярто. Он напрямую позвонил Кацу, чтобы передать информацию от исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери о готовящемся ударе по Израилю.

Читайте также:

США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль

Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
#иран
#израиль
#венгрия
#мид
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько похищенных в других странах россиян сидят в тюрьмах США
Посол Антонов: в тюрьмах США сидят 62 похищенных в других странах россиянина
05 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/txking

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах на данный момент сидят 62 гражданина РФ, которых похитили в других странах и привезли в США. Эту цифру дипломат озвучил в интервью ТАСС.
«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — отметил он.
По словам Антонова, американцы склоняют заключенных россиян «к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР» и предлагают уменьшить им срок заключения в обмен на сделку.
Посол добавил, что не осуждает россиян, которые согласились пойти на сделку со спецслужбами, так как понимает, в каких условиях они содержатся.
«Одно дело — использовать хлесткие эпитеты и лозунги в отношении этих людей, другое дело — прожить хотя бы один день в этой тюрьме и увидеть эти условия», — пояснил дипломат.
Состоявшийся 1 августа в Турции самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между РФ, США и Европой Антонов назвал «редким случаем позитива» в отношениях между Россией и Штатами.
«Урок состоит в том, что даже в тяжелейшие времена можно найти какой-то минимальный знаменатель, который позволяет решать самые чувствительные и острые проблемы в двусторонних отношениях», — подчеркнул посол.
Читайте также:

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

Медведев назвал выданных за границу россиян предателями

Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам
#сша
#дело
#посол
#дипломат
#рф
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе
05 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Беспорядки, вспыхнувшие в Бангладеш, могут затронуть интересы России в регионе, а также привести к усилению конкуренции между Россией, Китаем и западными странами. Об этом эксперты рассказали в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в понедельник, 5 августа, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке и переместились в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем стало известно, что Хасина ушла в отставку и улетела в город Агартала в Индии. Теперь она просит убежище в Великобритании. Вместе с тем, тысячи протестующих собрались у её дворца и устроили штурм.

Эти беспорядки крайне интересны Западу, поскольку Националистическая партия Бангладеш заинтересована в западном векторе развития страны. Также нестабильность в регионе может повлиять на политические интересы России. Имеется и угроза со стороны Индии. Если страна вмешается в ситуацию, то это будет представлять опасность для северо-восточных регионов страны, заявил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Беспорядки в Бангладеш могут негативно отразиться на совместных проектах с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнул доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.

Читайте также:

Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство
#россия
#протесты
#сотрудничество
#политика
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам
05 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/vadimrysev

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона на консультациях с США несколько раз затрагивала вопрос о возможных поставках недружественным Вашингтону государствам оружия из РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
«Обращу ваше внимание, проходило это в средствах массовой информации. Крайне негативно здесь восприняты были слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», — пояснил Антонов.
Дипломат добавил, что этот вопрос также обсуждался на различных консультациях, в том числе он поднимал его сам, говоря о двойных стандартах Соединенных Штатов, с которыми Россия согласиться явно не может.
«То есть давать оружие украинцам американское с тем, чтобы они убивали русских, — это нормально, а нам поставлять оружие недружественным американцам режимам — это путь к эскалации, к преднамеренному ухудшению российско-американских отношений. С такой логикой, с таким чтением ситуации мы, конечно же, согласиться не можем», — подчеркнул посол.
Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что решение властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны, а речь идет не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.

Читайте также:

Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

В России озвучили условия участия в саммите по Украине

Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
#россия
#оружие
#украина
#страны
#посол
#поставки
#дипломат
#нато
#посольство
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол России озвучил число россиян в тюрьмах США
Посол России Антонов: в американских тюрьмах сейчас находятся 62 россиянина
05 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/gorodenkoff

В тюрьмах США в настоящее время содержатся 62 гражданина России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, которых похитили в третьих странах, а потом вывезли на территорию Штатов.

По словам Антонова, власти США склоняют россиян к признанию своей вину и сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР). За это им предлагают уменьшить срок заключения.

Посол заявил, что не осуждает россиян, которые согласились на сотрудничество с американскими спецслужбами, поскольку одно дело – выдвигать громкие лозунги в адрес этих людей, а другое – пробыть хотя бы день в тюрьме.

Читайте также:

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

ФСБ: Гершковича предупреждали о секретности данных об «Уралвагонзаводе»

Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
#россияне
#сша
#тюрьма
#анатолий антонов
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
WSJ: отношения США и Ирана могут пострадать из-за атаки на Израиль
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/ivanmollov

Готовящийся удар Ирана по Израилю может негативно сказаться на будущем взаимодействии Тегерана с Вашингтоном. Об этом в ходе беседы с главами МИД G7 сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что встреча Блинкена с министрами иностранных дел стран Группы семи состоялась 4 августа. В ходе дискуссии госсекретарь предупредил, что Иран может совершить атаку на Израиль в течение ближайших 24-48 часов. Однако он не уточнил, какие именно действия намерена предпринять иранская армия.

Если атака будет сопоставима по масштабу с той, которая произошла в Иране, то будущие контакты Тегерана с Вашингтоном окажутся на грани срыва.

Напомним, в апреле этого года Иран запустил свыше 300 беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шокра.

Читайте также:

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран

Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
#израиль
#иран
#сша
#политика
#сотрудничество
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений
Украинский МИД счёл решение Мали о разрыве дипотношений недальновидным
05 августа 2024, 18:18

Фото: iStock/alzay

МИД Украины счёл решение Мали о разрыве дипломатических отношений поспешным и недальновидным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
5 августа пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма. Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер».

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным. Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, не изучив все факты и обстоятельства, а также, не имея доказательств.

Таким образом, по информации украинского МИД, Киев имеет право принять необходимые меры в ответ на недружественные действия Мали.

Читайте также:

Украина подтвердила свою причастность к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства

Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым
#права
#мид
#украина
#меры
#отношения
#право
#вагнер
#киев
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского
05 августа 2024, 18:06

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против президента Владимира Зеленского из-за применённых в отношении бизнесмена персональных санкций. Об этом пишет издание «Главком».
Отмечается, что санкции в отношении Фирташа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл ещё в 2021 году из-за обвинения в причастности к поставкам сырья, а именно титана, на российские военные предприятия. Бизнесмен, который на тот момент находился в Австрии, отрицал все обвинения. Следующим решением властей стал арест акций принадлежащих Фирташу областных операторов газораспределительных сетей.

24 июня текущего года указом президента страны эти санкции были введены в действие. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск олигарха в отношении Зеленского.

Введённые санкции, в частности, предусматривают блокировку активов бизнесмена, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий и иные ограничения.

Читайте также:

«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации

Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском

Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
#владимир зеленский
#санкции
#бизнесмен
#украина
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова рассказала о новых сенсационных подробностях покушения на Трампа
Захарова: из интригующих детали покушения на Трампа становятся сенсационными
05 августа 2024, 17:22

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о том, что более чем за полтора часа до стрельбы в Трампа полицейские отправляли друг другу фотографии стрелка. Он в это время ходил по территории комплекса, где в скором времени началось выступление политика, и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.

Захарова удивилась, как Секретная служба Трампа могла спокойно наблюдать за человеком, явно не относящимся к охране, который ходил по территории с дальномером.

Кроме того, накануне покушения, склад, с крыши которого стрелял Томас Мэттью Крукс исключили из охраняемого периметра.

Читайте также:

Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения

Бывший врач Белого дома Джексон назвал ранение Трампа пулевым, а не осколочным

Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
#мария захарова
#дональд трамп
#сша
#покушение
#стрельба
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф