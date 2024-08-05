В МИД России высказались о ситуации в Бангладеш

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Смена политических сил у властей в Бангладеш является внутренним делом страны, заявили в МИД России.
Москва исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в России рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в скором времени в стране будет сформировано временное правительство. В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули резиденцию в столице Дакке и переехали в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем появилась информация, что Хасина ушла в отставку и уехала в Индию, откуда попросила у Великобритании убежище.
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В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в скором времени в стране будет сформировано временное правительство. В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули резиденцию в столице Дакке и переехали в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем появилась информация, что Хасина ушла в отставку и уехала в Индию, откуда попросила у Великобритании убежище.
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Анастасия Чинкова