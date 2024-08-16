Почему послы Бангладеш срочно возвращаются на родину

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Министерство иностранных дел Бангладеш приняло решение отозвать своих послов и верховных комиссаров из семи стран, включая Россию. Как сообщает местное издание The Daily Ittefaq, в числе отозванных дипломатов — послы в США, России, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и Малайзии. Все они должны немедленно вернуться в Дакку по указанию правительства.
Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся протестов в Бангладеш, начавшихся в конце июня. Участники протестов требовали ликвидации системы квот, которая резервировала до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие считали эту систему дискриминационной.
Несмотря на решение Верховного суда Бангладеш от 21 июля, которое отменило большинство квот на госдолжности, протесты не утихли. На их фоне 5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.
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Елена Перлова