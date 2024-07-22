Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности

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В данный момент более 500 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса находятся в состоянии боевой готовности, заявил официальный представитель военного блока НАТО Фарах Дахлалла в интервью CNN.
Она подчеркнула, что с 2014 года Североатлантический альянс переживает самую значительную за последнее поколение трансформацию в области коллективной обороны.
Ранее газета Financial Times сообщила, что НАТО не сможет собрать более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.
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«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», – отметила собеседница телеканала.
Ранее газета Financial Times сообщила, что НАТО не сможет собрать более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.
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Александр Климов