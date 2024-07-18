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Регулярные войска стран НАТО могут появиться на Украине. Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что силы специального назначения Североатлантического альянса, которые на данный момент уже находятся на Украине, могут превратиться в регулярные. Украинское противостояние уже стало «войной НАТО», так как «западные оборонные интересы собираются вокруг него, словно мотыльки вокруг пламени».
Издание подчеркивает, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над РФ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием.
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Издание подчеркивает, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над РФ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием.
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Екатерина Коршунова