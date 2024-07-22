Стало известно о неофициальном отношении властей Германии к Зеленскому

Немецкие политики критически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил лидер фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман в интервью «Известиям».
По его словам, существуют официальные и неофициальные мнения об украинском лидере.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв Зеленского к западным странам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Канцлер сослался на соглашение, которое не предусматривает подобных действий.
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«И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным», – сказал собеседник издания.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв Зеленского к западным странам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Канцлер сослался на соглашение, которое не предусматривает подобных действий.
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Александр Климов