Более 550 тысяч мирных жителей покинули Газу, сообщили ВС Израиля

21 сентября 2025, 21:01

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 550 тысяч мирных жителей покинули город Газа и направились на юг, где создаются гуманитарные зоны для их безопасности. Сообщение передаёт ТАСС.