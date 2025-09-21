Более 550 тысяч мирных жителей покинули Газу, сообщили ВС Израиля
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 550 тысяч мирных жителей покинули город Газа и направились на юг, где создаются гуманитарные зоны для их безопасности. Сообщение передаёт ТАСС.
В официальном заявлении также говорится, что три дивизии ЦАХАЛ завершили вступление в Газу и начали действовать в опорных пунктах палестинского движения ХАМАС в городе.
В ЦАХАЛ отметили, что ХАМАС якобы предпринимает попытки воспрепятствовать эвакуации мирных жителей и использует гражданское население в качестве «живого щита» для террористической деятельности.
Израильские войска также объявили о создании гуманитарной зоны в районе Хан-Юниса, куда смогут эвакуироваться жители для обеспечения своей безопасности.
