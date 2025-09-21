Франция не считает происходящее в Газе геноцидом, заявил Макрон

21 сентября 2025, 19:45

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не квалифицирует боевые действия Израиля в секторе Газа как геноцид. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News, комментируя ситуацию на фоне обострившегося конфликта и международной критики в адрес израильских властей.