Франция не считает происходящее в Газе геноцидом, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не квалифицирует боевые действия Израиля в секторе Газа как геноцид. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News, комментируя ситуацию на фоне обострившегося конфликта и международной критики в адрес израильских властей.
Французский лидер подчеркнул, что признание каких-то действий геноцидом – «это не просто политическое заявление». Этим, по его словам, должны заниматься исключительно судьи и историки на основе доказательств, чёткой правовой базы и явных элементов.
Журналисты спросили, означает ли его позиция отказ от выводов комиссии ООН, которая ранее обвинила руководство Израиля в подстрекательстве к геноциду. Макрон ответил отрицательно, добавив при этом, что это не должно быть предметом политических споров.
Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим и Израиль, опубликовала доклад, в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент страны Ицхак Герцог и бывший министр обороны Йоав Галант обвиняются в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинцев. Комиссию создал Совет ООН по правам человека в 2021 году. Она занимается расследованием предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека.
Читайте также: