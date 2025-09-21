«Палестинского государства не будет»: Нетаньяху пригрозил Западу
Нетаньяху пообещал жёсткий ответ на признание независимости Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением на фоне волны международных решений о признании Палестины как независимого государства. Его слова приводит ТАСС.
Политик подчеркнул, что Израиль не допустит создания палестинского государства, а также продолжит строительство еврейских поселений на Западном берегу.
Также Нетаньяху пообещал дать жёсткий ответ на признание Палестины рядом западных стран. Кроме того, он подчеркнул, что Израиль будет активно бороться против признания палестинской государственности на международной арене.
«Нам придётся бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма», – заявил израильский премьер.Ранее в этот день правительства Канады, Великобритании и Австралии официально признали Палестину. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при этом подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском управлении.
Накануне также стало известно, что Франция готовится признать Палестину 22 сентября. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, отметив, что этот шаг вписывается в более широкий план достижения мира на Ближнем Востоке.
Заявления западных лидеров вызвали резкую реакцию Израиля. По мнению Нетаньяху, подобные шаги только поощряют экстремизм и отдаляют возможность реального мирного урегулирования конфликта.