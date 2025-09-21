«Палестинского государства не будет»: Нетаньяху пригрозил Западу

21 сентября 2025, 19:33

Нетаньяху пообещал жёсткий ответ на признание независимости Палестины

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением на фоне волны международных решений о признании Палестины как независимого государства. Его слова приводит ТАСС.





Политик подчеркнул, что Израиль не допустит создания палестинского государства, а также продолжит строительство еврейских поселений на Западном берегу.



Также Нетаньяху пообещал дать жёсткий ответ на признание Палестины рядом западных стран. Кроме того, он подчеркнул, что Израиль будет активно бороться против признания палестинской государственности на международной арене.





«Нам придётся бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма», – заявил израильский премьер.