Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестины
Австралия, Канада и Великобритания официально признали независимость и суверенитет Государства Палестина. Об этом заявили главы и министры иностранных дел этих стран, пишет ТАСС.
Так, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МИД Пенни Вонг заявили, что этот шаг призван способствовать «достижению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке» и возобновлению переговоров о решении по формуле «два государства для двух народов».
Аналогичную позицию озвучил и премьер Великобритании Кир Стармер. Он отметил, что Соединённое Королевство официально признаёт Государство Палестина, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян.
О признании также заявило правительство Канады, подчеркнув, что поддерживает право палестинцев на самоопределение в рамках мирного сосуществования с Израилем.
Таким образом, Палестину признали 147 из 193 стран – членов ООН, включая большинство государств Глобального Юга, а теперь и ряд влиятельных западных союзников.
Шаг вызвал неоднозначную реакцию на международной арене. В Израиле его уже назвали «ошибочным и опасным», в то время как в Палестинской автономии – «историческим моментом» и «победой дипломатии».
