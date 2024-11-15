Более десяти стран решили купить российский подавитель «роя» дронов

Заявления генерального директора МАГАТЭ о сроках пребывания на Запорожской атомной электростанции экспертов агентства выходят за рамки его полномочий. В его подаче секретарь МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, что возмутительно.