Более десяти стран решили купить российский подавитель «роя» дронов

Фото: РИА Новости/Александр Мельников
«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами о продаже системы подавления дронов «Изделие РБ-504П-Э», сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает РИА Новости.
Этот комплекс, представленный в сентябре на выставке в Баку, предназначен для противодействия «рою» дронов и обладает характеристиками, подтвержденными в боевых условиях.
«Изделие РБ-504П-Э» подавляет каналы управления и спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц, имеет частоты для подавления защищенных каналов и может работать как в круговом, так и направленном режимах.
Комплекс состоит из радиопеленгатора и модуля подавления, которые можно объединить в единую сеть для радиоэлектронного подавления.
По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из разных стран. Переговоры с потенциальными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ включают демонстрационные показы за рубежом.
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«Изделие РБ-504П-Э» подавляет каналы управления и спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц, имеет частоты для подавления защищенных каналов и может работать как в круговом, так и направленном режимах.
Комплекс состоит из радиопеленгатора и модуля подавления, которые можно объединить в единую сеть для радиоэлектронного подавления.
По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из разных стран. Переговоры с потенциальными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ включают демонстрационные показы за рубежом.
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Мария Моисеева