Россия и Китай могут начать совместное производство военной техники

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Россия готова предложить Китаю совместное производство передового оружия и военной техники, сообщил замдиректора ФСВТС Михаил Бабич в беседе с РИА Новости.
Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024.
Бабич рассказал о стремлении к совместной разработке высокотехнологичной продукции, созданию предприятий и сервисных центров, а также к проведению взаимовыгодных научных исследований.
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Бабич рассказал о стремлении к совместной разработке высокотехнологичной продукции, созданию предприятий и сервисных центров, а также к проведению взаимовыгодных научных исследований.
«И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — отметил он.Бабич также подчеркнул, что успешное применение российской техники в боевых условиях усилило её позиции на мировом рынке. По его словам, число запросов на поставку вооружений, подтвердивших свои высокие характеристики в бою, заметно возросло.
«Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров», — добавил он.
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Мария Моисеева