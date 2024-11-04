Россия призвала Сеул не отправлять оружие Украине

улица Сеула (Фото: РИА Новости/Мария Плотникова)
Российская сторона призвала Южную Корею «одуматься и не вставать на крайне опасный путь» по отправке оружия киевскому режиму, заявила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза.
«Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину», — произнесла Евстигнеева.
Ранее сообщалось, рассматривает ли южнокорейская сторона отправку своих бойцов в зону боевых действий на Украине. Журналисты «Кенхян синмун» выяснили подробности у главы Минобороны страны Кима Ена Хена.
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