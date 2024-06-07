«Более конкурентный подход»: США изменят стратегию в области ядерного оружия

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США планируют принять «более агрессивную стратегию» в области ядерного оружия. Об этом пишет издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации. Отмечается, что Вашингтон объявит об изменении стратегии по ядерному оружию в пятницу, 7 июня.
Власти Штатов хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним, а скорректировать вопросы позиционирования и численности ЯО.
Подход, по плану, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.
Собеседник издания указал, что таким образом США стремятся убедить своих противников начать переговорный процесс и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время собираются дать понять, что «отказ от диалога имеет последствия».
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Подход, по плану, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.
Собеседник издания указал, что таким образом США стремятся убедить своих противников начать переговорный процесс и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время собираются дать понять, что «отказ от диалога имеет последствия».
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Алина Юрчак