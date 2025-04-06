«Более масштабный, чем можно»: финансист оценила ответ Китая на пошлины США

Фото: iStock/Rawf8
Ответ Китая на пошлины США был более масштабным, чем предполагалось, так как КНР «отзеркалила» американские тарифы. Об этом заявила глава отдела аналитики «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. По ее словам, на данный момент ожидания от происходящего не выглядят апокалиптическими.
«Комплекс внешнеторговых мер может привести к рецессии в США. В первом квартале ожидается падение американского ВВП. Судя по индексам деловой активности от ISM за март, бизнес уже отреагировал на обмен торговыми мерами. Глобальная инфляция может вырасти в ответ на увеличение издержек», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Дарья Кургинова прокомментировала другую громкую новость этой недели — решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. В комментарии для «Известий» эксперт отметила, что такой вердикт указывает на политический консенсус в стране, где действия южнокорейского лидера оцениваются как непозволительные. По ее словам, судебное решение — финальная точка в истории правления президента.
«Поражение его администрации приведет к пересмотру стратегий правых сил: они будут вынуждены сменить лидеров и пересобрать политический нарратив, чтобы вернуть доверие молодого поколения и центристского электората», — поделилась она.Читайте также:
Стало известно, как на самом деле США относятся к Европе
Экономист спрогнозировал курс доллара после начала торговых войн
Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн
Данил Пономарев