Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн

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Новая эскалация торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, вполне вероятно, так как американский лидер рассчитывает избавиться от экономических конкурентов, в первую очередь — от Евросоюза. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, стоит ожидать даже закрытия целых производств.
«Наверное, он понял, чтобы ему выплыть, нужно громить всю сложившуюся международную финансово-экономическую систему. В противном случае он рискует стать банальным президентом на один срок. Трамп позиционирует себя, как спаситель Америки, поэтому будет пытаться сломать систему товарно-денежную систему отношений США с миром», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что окружение Трампа совет ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пока тот не обязуется прекратить огонь. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер — бизнесмен и потому мало подвержен влиянию со стороны. Также, по его словам, пока что нет предпосылок для встречи Путина и Трампа.
«Сейчас ведутся раунды переговоров. Долгие, сложные, самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Они если и встретятся, то уже конкретно перед подписанием каких-либо договоренностей», — считает аналитик.Читайте также:
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