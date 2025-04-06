Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн

Курс доллара, обрушившийся вместе с фондовыми рынками после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифных пошлин, спустя некоторое время вернется к прежним значениям, так как его падение вызвано паникой среди инвесторов, а не реальными экономическими показателями. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.