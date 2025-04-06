Стало известно, как на самом деле США относятся к Европе

Фото: iStock/SurkovDimitri
Администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом, о чем говорит утечка из секретного чата в Signal, в котором страны ЕС называют нахлебниками. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, на подобное отношение также указывают введенные тарифные пошлины.
«Хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться, поскольку американцам нужен полный вассалитет, приносящий прибыль, а не какие-то договоренности во имя мира, во имя мирового порядка и так далее. И в этом смысле политический прагматизм новой администрации США достаточно очевиден», — поделился аналитик в беседе с «Известиями».В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская отметила, что новые пошлины со стороны США могут вызвать рост инфляции и падение цен на нефть. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что в этом вопросе есть важные нюансы. Например, в списке товаров, которые попали под тарифы, нет ни газа, ни нефти, ни нефтепродуктов, а среди стран нет Канады и Мексики, которые являются основными поставщиками «черного золота» в Штаты.
«Это должно значительно смягчить инфляционное давление, которое могут вызвать новые тарифы. Во-вторых, без понимания ответных шагов других стран сложно однозначно спрогнозировать последствия для мировой экономики. Как именно они отреагируют?», — задалась вопросом эксперт.Читайте также:
Экономист спрогнозировал курс доллара после начала торговых войн
Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн
«Позволить не могут»: Трамп назвал пошлины Китая против США паникой
Данил Пономарев