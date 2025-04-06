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Стало известно, как на самом деле США относятся к Европе

Политолог Асафов: США относятся к Европе со скепсисом
Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

Администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом, о чем говорит утечка из секретного чата в Signal, в котором страны ЕС называют нахлебниками. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, на подобное отношение также указывают введенные тарифные пошлины.
«Хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться, поскольку американцам нужен полный вассалитет, приносящий прибыль, а не какие-то договоренности во имя мира, во имя мирового порядка и так далее. И в этом смысле политический прагматизм новой администрации США достаточно очевиден», — поделился аналитик в беседе с «Известиями».
В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская отметила, что новые пошлины со стороны США могут вызвать рост инфляции и падение цен на нефть. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что в этом вопросе есть важные нюансы. Например, в списке товаров, которые попали под тарифы, нет ни газа, ни нефти, ни нефтепродуктов, а среди стран нет Канады и Мексики, которые являются основными поставщиками «черного золота» в Штаты.
«Это должно значительно смягчить инфляционное давление, которое могут вызвать новые тарифы. Во-вторых, без понимания ответных шагов других стран сложно однозначно спрогнозировать последствия для мировой экономики. Как именно они отреагируют?», — задалась вопросом эксперт.
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WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом
06 апреля 2025, 00:54

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — пишет газета.

В публикации отметили, что многие годы США убеждали Европу снизить экономические связи с Китаем. Теперь действия Трампа наоборот заставят страны ЕС возобновить торговые отношения с КНР. К тому же Запад, недовольный введенными пошлинами, показал Китаю свою разобщенность.

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«Более масштабный, чем можно»: финансист оценила ответ Китая на пошлины США
Эксперт Холоденко: ответ КНР на тарифы США был более масштабным, чем полагалось
06 апреля 2025, 00:44

Фото: iStock/Rawf8

Ответ Китая на пошлины США был более масштабным, чем предполагалось, так как КНР «отзеркалила» американские тарифы. Об этом заявила глава отдела аналитики «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. По ее словам, на данный момент ожидания от происходящего не выглядят апокалиптическими.
«Комплекс внешнеторговых мер может привести к рецессии в США. В первом квартале ожидается падение американского ВВП. Судя по индексам деловой активности от ISM за март, бизнес уже отреагировал на обмен торговыми мерами. Глобальная инфляция может вырасти в ответ на увеличение издержек», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Дарья Кургинова прокомментировала другую громкую новость этой недели — решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. В комментарии для «Известий» эксперт отметила, что такой вердикт указывает на политический консенсус в стране, где действия южнокорейского лидера оцениваются как непозволительные. По ее словам, судебное решение — финальная точка в истории правления президента.
«Поражение его администрации приведет к пересмотру стратегий правых сил: они будут вынуждены сменить лидеров и пересобрать политический нарратив, чтобы вернуть доверие молодого поколения и центристского электората», — поделилась она.
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Глава МИД Нигера заявил, что RT помогает лучше узнать Россию
06 апреля 2025, 00:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре заявил, что работа RT улучшает имидж РФ на международной арене. Он подчеркнул, что телеканал помогает лучше понять Россию, которая всегда поддерживала развивающиеся страны и их стремление к независимости и суверенитету.
«Сангаре отметил, что западные СМИ часто формируют негативный образ России и RT помогает опровергать эти стереотипы. По его словам, такие каналы должны повышать осведомленность о реальной политике и намерениях Москвы в Африке, что важно для утверждения суверенитета стран региона», — отмечает телеканал.
Ранее RT выяснил, что Пентагон собирается заполучить доступ к российским архивным документам. Одно из агентств Минобороны США начало искать подрядчика для изучения данных государственных военных архивов России. По мнению военэксперта Василия Дандыкина, таким образом Штаты хотят изучить российские потери в вооруженных конфликтах, прикрываясь поиском сведений о перемещенных лицах

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Экономист спрогнозировал курс доллара после начала торговых войн
Экономист Беляев: курс доллара вернется к прежним значениям через какое-то время
06 апреля 2025, 00:30

Фото: iStock/ipopba

Курс доллара, обрушившийся вместе с фондовыми рынками после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифных пошлин, спустя некоторое время вернется к прежним значениям, так как его падение вызвано паникой среди инвесторов, а не реальными экономическими показателями. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Но мы же понимаем, что с американской экономикой за это время ничего не произошло, что она какая была, такая и осталась. У нее, в общем-то, даже не такие уж плохие показатели, кроме растущего госдолга, из-за которого вся эта каша с пошлинами и была заварена. А так, там вполне приличные темпы роста, совершенно приемлемая инфляция и так далее», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал дальнейшее давление на нефтяные цены. В разговоре с RT эксперт обратил внимание на возможное торможение мировой экономики из-за торговых войн, увеличение добычи ОПЕК , рост запасов «черного золота» в США и растущую геополитическую неопределенность.
«Brent может приблизиться к критическому уровню — $65,5, если ОПЕК не договорится о новых сокращениях добычи, хотя согласовать их будет сложно из-за бюджетных интересов участников (например, Россия заложила $69,7 в бюджет)», — объяснил аналитик.
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#трамп
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Политолог раскрыл, стоит ли ждать новой эскалации торговых войн
Политолог Камкин: стоит ожидать новой эскалации торговых войн
06 апреля 2025, 00:27

Фото: iStock/aprott

Новая эскалация торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, вполне вероятно, так как американский лидер рассчитывает избавиться от экономических конкурентов, в первую очередь — от Евросоюза. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, стоит ожидать даже закрытия целых производств.
«Наверное, он понял, чтобы ему выплыть, нужно громить всю сложившуюся международную финансово-экономическую систему. В противном случае он рискует стать банальным президентом на один срок. Трамп позиционирует себя, как спаситель Америки, поэтому будет пытаться сломать систему товарно-денежную систему отношений США с миром», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что окружение Трампа совет ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пока тот не обязуется прекратить огонь. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер — бизнесмен и потому мало подвержен влиянию со стороны. Также, по его словам, пока что нет предпосылок для встречи Путина и Трампа.
«Сейчас ведутся раунды переговоров. Долгие, сложные, самые настоящие дипломатические марафоны по 12 часов. Они если и встретятся, то уже конкретно перед подписанием каких-либо договоренностей», — считает аналитик.
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