Экономист спрогнозировал курс доллара после начала торговых войн

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Курс доллара, обрушившийся вместе с фондовыми рынками после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифных пошлин, спустя некоторое время вернется к прежним значениям, так как его падение вызвано паникой среди инвесторов, а не реальными экономическими показателями. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Но мы же понимаем, что с американской экономикой за это время ничего не произошло, что она какая была, такая и осталась. У нее, в общем-то, даже не такие уж плохие показатели, кроме растущего госдолга, из-за которого вся эта каша с пошлинами и была заварена. А так, там вполне приличные темпы роста, совершенно приемлемая инфляция и так далее», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал дальнейшее давление на нефтяные цены. В разговоре с RT эксперт обратил внимание на возможное торможение мировой экономики из-за торговых войн, увеличение добычи ОПЕК+, рост запасов «черного золота» в США и растущую геополитическую неопределенность.
«Brent может приблизиться к критическому уровню — $65,5, если ОПЕК+ не договорится о новых сокращениях добычи, хотя согласовать их будет сложно из-за бюджетных интересов участников (например, Россия заложила $69,7 в бюджет)», — объяснил аналитик.Читайте также:
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