Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по национальным проектам и стратегическому развитию страны. Четыре из семи его пунктов были засекречены.
Журналисты телеграм-канала Ria_Kremlinpool опубликовали распоряжение российского президента, в котором некоторые детали мероприятия раскрывал только один пункт — он содержал название совещания. Вторым пунктом в документе значилось требование к Федеральной службе охраны обеспечить проведение встречи.
Пункты с третьего по шестой были закрыты грифом «для служебного пользования». В последнем, седьмом пункте было указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в министерстве финансов РФ оценили расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в России по состоянию на 1 мая. Согласно расчётам специалистов, на эти цели было израсходовано 1,124 триллиона рублей.
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Пункты с третьего по шестой были закрыты грифом «для служебного пользования». В последнем, седьмом пункте было указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в министерстве финансов РФ оценили расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в России по состоянию на 1 мая. Согласно расчётам специалистов, на эти цели было израсходовано 1,124 триллиона рублей.
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Александр Бойцов