Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в среду, 24 апреля, проведет большое совещание по вопросу ликвидации последствий паводков. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что в этот день у Путина запланировано множество непубличных встреч. Представитель Кремля рассказал, что на совещании по вопросу ликвидации последствий паводков речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
По словам Пескова, в совещании будут участвовать профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.
Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.
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По словам Пескова, в совещании будут участвовать профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.
Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.
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Екатерина Коршунова