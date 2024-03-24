Путин проведёт совещание Совбеза и посетит один из регионов на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совбеза РФ и посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее Путин предложил провести 8 мая юбилейный, десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Он подчеркнул, что это мероприятие откроет новое десятилетие совместной работы по интеграции внутри пяти стран-участниц ЕАЭС.
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Анастасия Чинкова